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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Пять игроков, которые сделали крутым чемпионат мира-2022

19 Декабря 2022 • 09:28 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Чемпионат мира в Катаре завершён, и пришло время подводить итоги. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выбирает пятерку самых крутых игроков прошедшего мундиаля.

Лионель Месси

Даже не очень понятно, зачем как-то объяснять этот выбор. Месси провёл турнир своей жизни, он играл ярко и тянул за собой команду. В сложные моменты для сборной Аргентины он брал на себя бремя лидерства. Во время предыдущих чемпионатов мира Месси часто упрекали, что он терялся, был в тени. В Катаре же аргентинец действительно был лучшим. Он поставил какое-то количество рекордов – от более или менее серьёзных до каких-то местечковых. Однако это всё не имеет никакого значения. У Аргентины была крутая команда, но её лидером был Месси. Он по праву был назван лучшим игроком турнира. Этот чемпионат мира всегда будет носить его имя.

Килиан Мбаппе

А ведь чемпионат мира в Катаре мог бы носить его имя. Мбаппе провёл шикарный турнир. Сборная Франции из-за травм лишилась многих игроков, и в этой ситуации именно нападающий «ПСЖ» стал полноправным лидером команды. Мбаппе тоже поставил уйму рекордов, но дело не в них. Француз был неудержим, он тащил свою команду вперёд. «Лес блё» были очень сильны командной игрой, но всё же Мбаппе выделялся. В конце концов именно он вернул Францию в игру в финале, но даже его сумасшедшего выступления не хватило для победы. Мбаппе в 23 года уже дважды сыграл в финале чемпионата мира, а уже на следующем турнире может стать лучшим бомбардиром в истории мундиалей (надо забить всего 5 голов, чтобы опередить Клозе). Мбаппе в Катаре наглядно показал, что он будущий король футбола.

Софьян Амрабат

Сборная Марокко стала главным открытием чемпионата мира в Катаре, и не отметить её игроков нельзя. Хороши были и Ашраф Хакими, и Юссеф Эн-Несири, и вратарь Яссин Буну. Однако не было никого круче Софьяна Амрабата. Не было на всём мундиале игрока, который бы так ожесточённо бился, буквально рубился, не жалея себя. Пожалуй, одним из главных воспоминаний от чемпионата мира останется забег, когда Амрабат догнал Мбаппе и в жёстком подкате выбил у него мяч в полуфинале. В наш век, когда в футболе борьбы всё меньше, а судейских свистков всё больше, было особенно здорово наблюдать за Амрабатом, который выгрызал мяч за мячом.

Коди Гакпо

В последние годы чемпионат мира всё реже открывает какие-то новые имена, так как уже не бывает, чтобы на турнир приехал абсолютно неизвестный игрок. Гакпо в общем тоже давно известен, но лишь внутри Нидерландов. Чемпионат мира в Катаре открыл футболиста всей планете. На мундиале Гакпо продемонстрировал, что готов к переходу в топ-клуб, и стоит ждать его трансфера. Нидерландец умудрился забить и левой, и правой ногой, и головой. Он был лидером самобытной команды, и его все запомнят.

Эмилиано Мартинес

Вратарь аргентинцев получил приз, присуждаемый лучшему голкиперу турнира, и это абсолютно точно не зря. Не будь Мартинеса, не было бы и победы. Он провёл просто образцовый плей-офф. В матче с австралийцами в 1/8, как и в финале, Мартинес отметился сумасшедшими сейвами на последней игровой минуте. Не спаси он – и не было бы итогового триумфа. А ещё Мартинес отметился сейвами в послематчевых сериях пенальти с Нидерландами и Францией. Он действительно провёл сумасшедший турнир, и его по праву его можно назвать в числе тех, кто сделал мундиаль в Катаре крутым.

Роман Андреев

Кто для вас самый крутой игрок из перечисленных?
Лионель Месси Килиан Мбаппе Софьян Амрабат Коди Гакпо Эмилиано Мартинес
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