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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Малафеев назвал вратарей, которые разочаровали его на чемпионате мира

24 Декабря 2022 • 22:12 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Известный в прошлом голкипер сборной России и петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев высказался об игре вратарей на прошедшем мундиале в Катаре.

«Говоря о всех вратарях на чемпионате мира, отмечу Буну из Марокко», - цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

Яссин Буну, напомним, занял с марокканцами четвёртое место на катарском мундиале. Сборная Марокко выбила из турнира таких титанов европейского футбола как сборные Испании и Португалии.

Малафеев добавил, что тех вратарей, которых мы отлично знаем, на турнире видно не было. Например, Мануэля Нойера или Каспера Шмейхеля. На своём уровне, по мнению Малафеева, сыграл страж ворот сборной Франции Уго Льорис. И итоговое поражение Франции в финале – уж точно не его вина.

Лучшим голкипером мундиаля, напомним, признали аргентинца Эмилиано Мартинеса.

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Евро-Футбол.Ру,
Вячеслав Малафеев Уго Льорис Мануэль Нойер Каспер Шмейхель Яссин Буну
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