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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Шпилевский: Аргентина заслуженно стала чемпионом мира – 2022

19 Декабря 2022 • 18:57 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Наставник «Ариса» Алексей Шпилевский оценил выступление сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Напомним, аргентинская команда завоевала Кубок мира, одолев в финальном мачте Францию (3:3, 4:2 - по пенальти).

«Если смотреть на весь чемпионат мира, это заслуженная победа Аргентины. После такого первого матча, обидного поражения от Саудовской Аравии, команда показала, что она с сильным характером», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт». Тренер отметил игру Лионеля Месси, который подтвердил свой величайший уровень.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз за всю историю мундиаля (1978, 1986, 2022).

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Евро-Футбол.Ру,
Арис Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Сборная Саудовской Аравии Алексей Шпилевский
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