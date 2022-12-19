Шпилевский: Аргентина заслуженно стала чемпионом мира – 2022

Наставник «Ариса» Алексей Шпилевский оценил выступление сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре. Напомним, аргентинская команда завоевала Кубок мира, одолев в финальном мачте Францию (3:3, 4:2 - по пенальти).

«Если смотреть на весь чемпионат мира, это заслуженная победа Аргентины. После такого первого матча, обидного поражения от Саудовской Аравии, команда показала, что она с сильным характером», — цитирует Шпилевского «РБ Спорт». Тренер отметил игру Лионеля Месси, который подтвердил свой величайший уровень.

Сборная Аргентины стала чемпионом мира в третий раз за всю историю мундиаля (1978, 1986, 2022).