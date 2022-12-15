Фердинанд: «Тчуамени показал, почему играет за «Реал» Мадрид»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд похвалил хавбека сборной Франции Орельена Тчуамени за игру на чемпионате мира. Напомним, вчера команда Дидье Дешама вышла в финал мундиаля, где сыграет со сборной Аргентины

«Тчуамени показал, почему играет за «Реал» Мадрид. У него есть терпение, талант, контроль. У него есть всё, что нужно команде», – цитирует Фердинанда Madrid Xtra.

Напомним, этим летом Тчуамени перебрался в мадридский «Реал» из «Монако». С учётом бонусов в будущем сумма трансфера может достигнуть 100 миллионов евро.

На счету Орельена один гол на этом чемпионате мира, который был забит в ворота сборной Англии в четвертьфинале.