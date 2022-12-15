​Эмилиано Мартинес: «Думаю, Месси может играть до 50 лет»

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес считает, что Лионель Месси может оставаться в футболе ещё долгие годы.

«Думаю, Месси может играть до 50 лет. Он очень хорошо выглядит. Он делает вещи на поле с лёгкостью, а это самое сложное.

Игра с Месси определённо сделала меня лучше как футболиста. Месси должен был выиграть Кубок Америки. Он представляет страну как её герой. Люди уважают Лео больше, чем президента. Если бы Месси попросил всех людей не выходить из дома 24 часа, все бы так и сделали», - высказался Мартинес для Footballers Lives.

Ранее 35-летний Лионель Месси заявил, что чемпионат мира – 2022 станет для него последним в карьере.