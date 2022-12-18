Скалони - самый молодой тренер-победитель ЧМ за 44 года

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони стал самым молодым тренером, который выигрывал чемпионат мира по футболу за 44 года. Сейчас возраст Скалони – 44 года и 216 дней. С 1978 года мундиаль выигрывали только тренеры, которые в момент триумфа были старше него.

Отметим, что Скалони стал пятым по молодости тренером-победителем чемпионата мира. А самым молодым тренером, когда либо выигрывавшим чемпионат мира, стал Альберто Суппичи. В 1930 году он выиграл со сборной Уругвая первый в истории мундиаль.

Напомним, поединок сборной Аргентины и Франции завершился ничьей после основного и дополнительного времени – 3:3. А в серии пенальти точнее оказались аргентинцы – 4:2.