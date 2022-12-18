Президент Аргентины поздравил сборную с победой на мундиале

Президент Аргентины Альберто Фернандес поздравил национальную сборную своей страны с победой на чемпионате мира в Катаре.

«Спасибо игрокам и всему персоналу команды. Они пример того, что мы не должны сдаваться. Что у нас великий народ и великое будущее», - пишет аргентинский президент в соцсетях.

Отметим, ранее Фернандес отказался от полёта в Катар на финал мундиаля. А вот его коллега по цеху Эммануэль Макрон финал посетил и активно поддерживал «трёхцветных» до самого конца.

Матч завершился победой «альбиселесте» в серии пенальти – 4:2.