Скалони: «Уверен, Диего наслаждается с небес»

Сборная Аргентины вернула себе титул чемпиона мира, который в предыдущий раз принес ей Диего Марадона. За прошедшие 36 лет Диего, к сожалению, ушел в мир иной - это случилось 25 ноября 2020 года. Тем не менее, наставник аргентинской сборной Лионель Скалони уверен, что Марадона наблюдает за триумфом его последователей с небес и наслаждается им.

- Уверен, что Диего наслаждается происходящим с небес. Он всегда с нами, - цитирует слова тренера свежеиспеченных чемпионов мира Football Fichajes.

Напомним, что сборная Аргентины не выигрывала чемпионат мира долгих 36 лет, лишь Италия ждала в свое время еще дольше - 44 года между 1938 и 1982 годами.