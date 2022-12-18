​Сборная Аргентины установила рекорд по количеству заработанных пенальти за один чемпионат мира

Сборная Аргентины сражается со сборной Франции в финальном матче чемпионата мира, и уже в первом тайме команда Лионеля Месси забила два мяча. Отличились сам Месси, а также Анхель ди Мария, который также заработал пенальти, реализованный Месси. Как выяснилось, сборная Аргентины заработала уже пять пенальти в семи проведенных в чемпионате мира матчах, что стало новым рекордом турнира. Ранее ни одна другая команда не зарабатывала столько одиннадцатиметровых в ходе одного турнира.

Следить за событиями игры между сборными Аргентины и Франции в финале чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.