В воскресенье сборная Аргентины стала чемпионом мира, обыграв в финале Францию в серии послематчевых пенальти. После триумфа «альбиселесте» в аргентинских барбершопах пошла мода на весьма необычные стрижки – барберы умело выстригают на голове портрет Лионеля Месси.

Напомним, что Лионель Месси был признан лучшим игроком чемпионата мира – 2022. На мундиале звёздный нападающий записал на свой счёт семь голов и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что после финальной игры чемпионата мира Лионель Месси заявил о своём намерении продолжать выступления за сборную Аргентины.