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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нагучев объяснил, почему Гризманн отлично выступает на ЧМ-2022

17 Декабря 2022 • 15:02 Комментировать
Аргентина
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Франция
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18.12 18:00

Футбольный комментатор Роман Нагучев высказался об игре нападающего сборной Франции Антуана Гризманна.

«Почему он так круто играет? Он говорил про Дидье Дешама, что это тренер его жизни. Он ему доверяет, он играет для него. Когда у тебя неприятности на клубном уровне – сборная становится отдушиной», — заявил Нагучев на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Комментатор считает, что когда уезжаешь из привычной рутины, то едешь в сборную, как в отпуск, и показываешь там свою лучшую игру. Помимо этого, Нагучев отметил, что играть в атаку намного легче в плане психологии, чем постоянно разрушать чужой футбол.

31-летний футболист сделал три голевые передачи в шести матчах текущего чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Дидье Дешам Антуан Гризманн Роман Нагучев
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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