Дешам высказался о своём будущем в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался о своём будущем в национальной команде.

По словам 54-летнего наставника, он счастлив возглавлять сборную Франции и сейчас сконцентрирован лишь на финальном матче чемпионата мира против Аргентины. Поэтому в данный момент времени его будущее не имеет никакого значения.

«Я очень счастлив в этой роли. Самым важным всегда был не я, а сборная Франции. Она превыше всего, я к её услугам, и всё ещё здесь для завтрашней игры», — приводит слова Дешама RMC Sport.

Матч Аргентина — Франция состоится завтра 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.