Габулов высказался об игре Мбаппе на ЧМ-2022

Экс-вратарь национальной команды России Владимир Габулов высказался об игре Килиана Мбаппе на чемпионате мира - 2022.

«Мбаппе был хорош, но он не выиграл турнир, с кубком ушёл Месси. Килиан очень сильный футболист в индивидуальном плане. Настаёт его время. В ближайшем будущем именно он будет лучшим игроком во всех турнирах на протяжении долгих лет», — приводит слова участника домашнего чемпионата мира издание «Чемпионат».

Напомним, что французский форвард стал лучшим бомбардиром катарского мундиаля с восьмью голами, оформив хет-трик в финальной встрече против Аргентины.