Бальбо: «Хулиан Альварес много лучше Лаутаро и Дибалы»

Одним из открытий чемпионата мира в Катаре стал аргентинский форвард Хулиан Альварес, который нашел отличное взаимопонимание на поле с Лионелем Месси. Бывший нападающий аргентинской сборной Абель Бальбо считает, что Альварес куда лучше, чем хваленые Пауоло Дибала и Лаутаро Мартинес.

- Хулиан великолепен, он намного лучше Дибалы и Лаутаро. Ему лишь 21 год, но он играет, как опытный ветеран. Он забивает, но в то же время жертвует собой ради команды, а это оптимальный сплав. Я думал, что Дибала и Лаутаро уже поняли, что он лучше них, - цитирует слова Абеля Бальбо аргентинское издание Libero.