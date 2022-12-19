​Гвардиола считал Аргентину фаворитом ЧМ-2022

Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. Можно сказать, что прогноз главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы оправдался – именно «альбиселесте» он считал фаворитом мундиаля.

После триумфа Аргентины в СМИ вспомнили слова Хулиана Альвареса. Осенью нападающий «Манчестер Сити» делился историей о том, как внутри команды игроки и тренеры обсуждали шансы сборных на чемпионате мира.

«Они говорили о Португалии, Франции, других сборных. Потом Пеп сказал: «Знаете, у кого самые высокие шансы?». И после этого он указал на меня», - рассказывал тогда Альварес ESPN.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию.