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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Гвардиола считал Аргентину фаворитом ЧМ-2022

19 Декабря 2022 • 17:27 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. Можно сказать, что прогноз главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы оправдался – именно «альбиселесте» он считал фаворитом мундиаля.

После триумфа Аргентины в СМИ вспомнили слова Хулиана Альвареса. Осенью нападающий «Манчестер Сити» делился историей о том, как внутри команды игроки и тренеры обсуждали шансы сборных на чемпионате мира.

«Они говорили о Португалии, Франции, других сборных. Потом Пеп сказал: «Знаете, у кого самые высокие шансы?». И после этого он указал на меня», - рассказывал тогда Альварес ESPN.

Напомним, что в финале чемпионата мира сборная Аргентины обыграла Францию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Хосеп Гвардиола Хулиан Альварес
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Комментарии (1)
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Barsoed
19 Декабря 2022 в 18:02
Молодец, не то что всякие Лаутаро бесполезные
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