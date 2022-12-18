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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Президента ФИФА Инфантино освистали перед церемонией награждения

18 Декабря 2022 • 21:29 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

На чемпионате мира – 2022 завершился финальный матч. Он получился очень ярким – сборные Аргентины и Франции забили друг другу по три гола (3:3) за 120 минут, после чего «альбиселесте» взяли верх в серии послематчевых пенальти.

Вскоре после финального свистка на поле развернули сцену, и началась церемония награждения. Любопытно, что президента ФИФА Джанни Инфантино освистали зрители на трибунах.

Добавим, что сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. Теперь «альбиселесте» имеют на своём счету 3 победы на мундиалях.

Следующий чемпионат мира примут США, Канада и Мексика в 2026 году.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Джанни Инфантино
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Окончен после пенальти
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Франция Франция
3
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2.80 3.10 2.80
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