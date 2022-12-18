​Президента ФИФА Инфантино освистали перед церемонией награждения

На чемпионате мира – 2022 завершился финальный матч. Он получился очень ярким – сборные Аргентины и Франции забили друг другу по три гола (3:3) за 120 минут, после чего «альбиселесте» взяли верх в серии послематчевых пенальти.

Вскоре после финального свистка на поле развернули сцену, и началась церемония награждения. Любопытно, что президента ФИФА Джанни Инфантино освистали зрители на трибунах.

Добавим, что сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. Теперь «альбиселесте» имеют на своём счету 3 победы на мундиалях.

Следующий чемпионат мира примут США, Канада и Мексика в 2026 году.