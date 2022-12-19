Макаллистер: Давайте наслаждаться этой победой

Полузащитник аргентинской сборной Алексис Макаллистер поделился с журналистами своими эмоциями после победы в финале катарского чемпионата мира.

Макаллистер сказал Tyc Sports, что если бы его спросили перед стартом турнира про то, сможет ли Аргентина выиграть трофей, то он бы, скорее всего, ответил отрицательно. Полузащитник отметил, что сейчас просто хочет наслаждаться этой победой.

«Как только игра закончилась, то у нас у всех на глазах навернулись настоящие слёзы счастья», - добавил Макаллистер.

Напомним, что аргентинская сборная в серии пенальти сумела обыграть французов и выиграть титул чемпионов мира.