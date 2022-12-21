Маклаков: «Если проводить чемпионат мира раз в три года, может быть перенасыщение»

Заслуженный артист Российской Федерации Алексей Маклаков прокомментировал идею президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино о проведении мундиаля один раз в три года.

«Если проводить чемпионат мира раз в три года, может быть перенасыщение. Есть альтернатива — это Лига чемпионов. Она проходит ежегодно», - цитирует Маклакова «РБ Спорт».

Мировое первенство, завершившееся в Катаре 18 декабря нынешнего года, стало знаковым для одного из лучших футболистов в истории – аргентинца Лионеля Месси. Южноамериканец впервые в своей карьере сумел выиграть золотые медали главного футбольного турнира планеты.