Кафанов высказался о призе «Золотая перчатка» ЧМ-2022

Тренер вратарей национальной команды России и клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Виталий Кафанов высказался касательно приза «Золотая перчатка», который вручат лучшему вратарю по итогам чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Специалист призвал дождаться окончания финального поединка мирового первенства прежде, чем делать какие-либо выводы.

В качестве примера он привёл получение данного приза после ЧМ-2018 вратарём сборной Бельгии Тибо Куртуа, хотя до финала самые большие шансы на него имел будущий чемпион мира Уго Льорис.

Эксперт отметил крайне маленькую возможность того, что голкиперы команд-финалистов выступят плохо.

«Но в таком случае возможно, что приз отдадут марокканцу. Последние два матча могут всё расставить по своим местам», - приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».