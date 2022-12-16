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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кафанов высказался о призе «Золотая перчатка» ЧМ-2022

16 Декабря 2022 • 16:50 Комментировать (1)
Хорватия
...
Марокко
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17.12 18:00

Тренер вратарей национальной команды России и клуба Российской премьер-лиги «Ростов» Виталий Кафанов высказался касательно приза «Золотая перчатка», который вручат лучшему вратарю по итогам чемпионата мира – 2022 в Катаре.

Специалист призвал дождаться окончания финального поединка мирового первенства прежде, чем делать какие-либо выводы.

В качестве примера он привёл получение данного приза после ЧМ-2018 вратарём сборной Бельгии Тибо Куртуа, хотя до финала самые большие шансы на него имел будущий чемпион мира Уго Льорис.

Эксперт отметил крайне маленькую возможность того, что голкиперы команд-финалистов выступят плохо.

«Но в таком случае возможно, что приз отдадут марокканцу. Последние два матча могут всё расставить по своим местам», - приводит слова Кафанова «Спорт-Экспресс».

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Евро-Футбол.Ру,
Виталий Кафанов Чм-2022 Золотая перчатка
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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Комментарии (1)
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panda_pazzo
16 Декабря 2022 в 17:05
Все призы дружно отдаём карлику. Иначе он обидится.
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