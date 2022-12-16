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Зиеш пожертвовал премиальные, заработанные на ЧМ-2022, на благотворительность

16 Декабря 2022 • 08:11 Комментировать
Хорватия
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Марокко
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17.12 18:00

Лидер сборной Марокко Хаким Зиеш пожертвовал деньги, заработанные за участие на чемпионате мира – 2022, на благотворительность. Об этом сообщил в социальных сетях журналист Халед Бейдун.

29-летний вингер отдал все свои премиальные, которые составили 325 тысяч долларов. Отмечается, что Хаким принципиально не берет денег за выступления за национальную команду страны. Все свои доходы от таких матчей он жертвует нуждающимся.

На ЧМ-2022 сборная Марокко дошла до полуфинала, где потерпела поражение от команды Франции. В матче за третье место африканцы встретятся с Хорватией 17 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко Хаким Зиеш
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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