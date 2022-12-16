Мазрауи под сомнением на матч с Хорватией

Защитник сборной Марокко Нуссер Мазрауи может пропустить матч за бронзовые медали чемпионата мира против Хорватии, который состоится завтра в 18:00 по московскому времени. По информации от Bayern & Germany, футболист ещё не до конца восстановился после травмы, из-за которой покинул поле в полуфинале с Францией.

На этом чемпионате мира Мазрауи сыграл 5 матчей, где не отметился ни одним результативным действием. Этим летом Нуссер перебрался на правах свободного агента из амстердамского «Аякса» в мюнхенскую «Баварию». Сейчас на его счету 3 ассиста в 11 матчах чемпионата Германии.