Ковачич: «Мы истощены, но нам это нравится»

Полузащитник сборной Хорватии Матео Ковачич заявил, что его команда находится в истощённом состоянии. Напомним, завтра «шашечным» предстоит сразиться за бронзовые медали чемпионата мира со сборной Марокко.

«Мы истощены, но нам это нравится. Скоро мы вернёмся в свои клубы и в следующие 6 месяцев будем сфокусированы на других задачах», – цитирует Ковачича в социальных сетях журналист Низар Кинселла.

В нынешнем сезоне на счету Ковачича одна результативная передача в 11 матчах Английской премьер-лиги. Что касается Лиги чемпионов, там хорвату удалось отличиться голом на групповом этапе в ворота «Ред Булл Зальцбурга».