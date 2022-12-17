Президент «Анже»: «У нас есть много предложений по Унаи»

Президент французского «Анже» Саид Шабан признался, что клуб получил много предложений по трансферу полузащитника Аззедина Унаи, который хорошо проявил себя на этом чемпионате мира в составе сборной Марокко.

«У нас есть много предложений. К нам обращались клубы из Испании, Англии, Италии и Франции. Наша цель заключается в том, чтобы заключить сделку сейчас, но при этом оставить футболиста до конца сезона», – цитирует президента «Анже» итальянский журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне Унаи провёл за «Анже» 14 матчей в чемпионате Франции, где не отметился ни одним результативным действием.