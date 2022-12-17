Далич: «Это бронза с золотым отливом»

Главный тренер новоиспечённых бронзовых призёров чемпионатов мира по футболу Златко Далич прокомментировал достижение своей команды. Накануне хорватская сборная обыграла сборную Марокко – 2:1, взяв бронзу мундиаля в Катаре. Решающий гол встречи при равном счёте на табло забил Мислав Оршич.

«Это бронза с золотым отливом. Очень сложный матч, но мы завоевали медали. За два турнира – две медали», - цитирует Далича Index.

Тренер добавил, что посвящает добытую победу всему хорватскому народу. А также известному югославскому тренеру Чиро Блажевичу.

Напомним, в 2018 году в России хорваты завоевали серебро турнира, уступив финальный матч французам (2:4).