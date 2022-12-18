Мостовой: «Обидно, что Марокко осталось без медалей после такого перформанса»

Бывший российский футболист Александр Мостовой поделился мыслями после победы сборной Хорватии над командой Марокко в игре за третье место на чемпионате мира в Катаре. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу балканской команды.

«Обидно, что Марокко осталось без медалей после такого перформанса. Четвёртое место — самое обидное. Что оно есть, что нет», - цитирует Мостового «Чемпионат».

Он отметил, что шансы взять бронзу были примерно одинаковы у обеих команд. Но хорватам чуть больше повезло.

Марокканцы на мундиале неожиданно для всех выиграли группу F. Но на этом их подвиги не закончились: африканская команда выбила из турнира в плей-офф сначала сборную Испании, а после – сборную Португалии.