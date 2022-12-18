Гвардиол заявил, что будет счастлив и без награды лучшему молодому игроку ЧМ

Молодой защитник сборной Хорватии Йошко Гвардиол заявил, что будет счастлив, даже если не получит награду лучшему молодому игроку турнира по итогам чемпионата мира в Катаре.

«Награда лучшему молодому игроку турнира? Меня она не интересует. Я завоевал бронзу со своей командой, и мне этого достаточно», - цитирует 20-летнего игрока Sport.es.

Гвардиол отыграл семь матчей в составе хорватской сборной на мундиале в Катаре от звонка – до звонка. В них он ни разу не покинул поле, уйдя на скамейку запасных. Притом Гвардиол восстанавливался от перелома носа, играв в специальной маске.

Напомним, вечером 17 декабря хорваты обыграли марокканцев со счётом 2:1. Первый гол встречи забил сам Гвардиол. Решающим в игре стал гол форварда хорватов Мислава Оршича.