Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между сборными Хорватии и Марокко.

«Хорватов многие считают фаворитами из-за того, что они более мастеровитые и опытные. Для меня шансы 50 на 50. Сборная Марокко очень хорошо играла с Францией. Мотивационная составляющая у нее есть. Многое будет зависеть от того, кто как отошёл от полуфиналов. Всё-таки для обоих сборных полуфинал был обломом, потому что обидно оступиться в шаге от финала. Но третье место - это тоже престижно. Медаль есть медаль, и борьба за медали будет. Игроки из Марокко уже в историю попали, а если они станут медалистами чемпионата мира, то это будет намного круче. Но важно, как они соберутся. При хорошей игре уступить в полуфинале - это непросто», - сказал Мостовой.