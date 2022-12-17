Рамос: «Модрич - живая легенда футбола»

Бывший защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос обратился к экс-одноклубнику по «королевскому» клубу Луке Модричу, выступающему на чемпионате мира в Катаре. В полуфинале сборная Хорватии, за которую играет хавбек, потерпела поражение от Аргентины со счетом 0:3.

«Модрич - живая легенда. Брат, ты навсегда будешь в моем сердце. Ты в очередной раз устроил прекрасное футбольное представление», - говорится в публикации испанского футболиста в социальных сетях.

Сегодня, 17 декабря, сборная Хорватии сыграет в матче за третье место с национальной командой Марокко. Встреча начнется в 18:00 по московскому времени.