Гусев дал прогноз на матч Хорватия - Марокко

Популярный комментатор Виктор Гусев поделился ожиданиями от поединка между сборными Хорватии и Марокко за третье место на чемпионате мира - 2022.

«Верх возьмет опыт и класс, как мне кажется. Поэтому верю в победу хорватов», - приводит слова комментатора «Ставка TV».

Напомним, что соперники уже встречались на групповой стадии турнира. В том поединке была зафиксирована ничья со счетом 0:0.

Матч за третье место состоится в субботу, 17 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Этот поединок обслужит судейская бригада из Катара.

Финал ЧМ-2022 пройдет 18 декабря.