Юранович не поможет Хорватии в матче за третье место против Марокко

Защитник сборной Хорватии Йосип Юранович не поможет своей команде в матче за бронзовые медали чемпионата мира против Марокко, который состоится завтра в 18:00 по московскому времени.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист «Селтика» получил травму, из-за которой пробудет вне игры около 8-10 дней. Напомним, что в услугах хорвата заинтересованы многие европейские топ-клубы. Йосип в ближайшее время намерен рассмотреть варианты для продолжения карьеры.

Марокко и Хорватия ранее встречались на этом чемпионате мира на стадии группового этапа. Тогда поединок закончился вничью 0:0.