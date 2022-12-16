Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Перишич: «Горько проигрывать, но некогда расстраиваться»

16 Декабря 2022 • 07:00 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
1 2.42 X 3.45 2 3.10
17.12 18:00

Сборная Хорватии не сумела повторить свой подвиг прошлого чемпионата мира, когда балканская команда добралась до финала. На сей раз ее шествие было остановлено в полуфинале - хорваты выбили бразильцев, но вчистую проиграли набравшей ход Аргентине. Иван Перишич, нападающий хорватской сборной и миланского «Интера», тем не менее, надеется выиграть бронзовые медали чемпионата - для Хорватии это был бы второй подобный успех после 1998 года.

- Очень больно проигрывать, но сейчас некогда вешать нос. У нас есть еще одна возможность, Хорватия заслуживает медаль, - цитирует слова Перишича fcinter1908.it. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Иван Перишич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОРВАТИЯ МАРОККО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Декабря
07:52 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В Португалии попрощались с Сантушем
07:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Агуэро посетил тренировку сборной Аргентины перед финалом ЧМ
07:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саморано: «Месси - король, а Мбаппе - это принц»
07:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Перишич: «Горько проигрывать, но некогда расстраиваться»
06:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ананко: «Мбаппе - реальный конкурент Месси за звание лучшего игрока в мире»
05:57 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дзенга: «Месси более остр и решителен, чем в «ПСЖ»
05:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мальдини оценил выступление игроков «Милана» на чемпионате мира
05:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ананко поделился прогнозом на финал чемпионата мира
05:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шалимов мечтает о победе Месси в чемпионате
04:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мальдини: «Во время чемпионата мира я не общаюсь с игроками «Милана»
04:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Талалаев: «Месси будет стремиться к чуду»
04:00 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чепчугов: «Сборная Марокко выступила просто гениально»
03:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маркизио поведал, в чём истинная сила сборной Франции
03:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Невилл: «Тема о лучшем игроке в истории закрыта»
03:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Неста: «Я по-прежнему считаю Роналду одним из лучших в мире»
Все новости
Рекомендуем