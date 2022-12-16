Перишич: «Горько проигрывать, но некогда расстраиваться»

Сборная Хорватии не сумела повторить свой подвиг прошлого чемпионата мира, когда балканская команда добралась до финала. На сей раз ее шествие было остановлено в полуфинале - хорваты выбили бразильцев, но вчистую проиграли набравшей ход Аргентине. Иван Перишич, нападающий хорватской сборной и миланского «Интера», тем не менее, надеется выиграть бронзовые медали чемпионата - для Хорватии это был бы второй подобный успех после 1998 года.

- Очень больно проигрывать, но сейчас некогда вешать нос. У нас есть еще одна возможность, Хорватия заслуживает медаль, - цитирует слова Перишича fcinter1908.it.