Ловрен - о сборной Марокко: «Они должны гордиться собой»

Центральный защитник сборной Хорватии и петербургского «Зенита» похвалил сегодняшних оппонентов хорватов – сборную Марокко. Накануне балканцы одержали победу над африканцами в матче за третье место мундиаля в Катаре – 2:1. Голы в составе «шашечных» забили Йошко Гвардиол и Мислав Оршич.

«Отличная команда у них. Они должны гордиться собой, так как провели фантастический турнира», - цитирует Ловрена «Чемпионат».

Однако как добавил защитник, сегодня в некоторых моментах чувствовалось, что марокканцы сильно устали по ходу турнира.

Напомним, сборная Марокко сотворила главную сенсацию мундиаля в Катаре, выиграв квартет F, а затем выбив из турнира сборные Испании и Португалии.