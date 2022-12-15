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Экс-игрок сборной Марокко эль-Бахри: «Уверен, что команда завоюет бронзу мундиаля» эксклюзив

15 Декабря 2022 • 14:47 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
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17.12 18:00

Бывший игрок сборной Марокко Браим эль-Бахри в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил выступления африканской команды на этом чемпионате мира. Напомним, вчера подопечные Валида Реграги проиграли в полуфинале Франции 0:2.

В чём секрет успеха Марокко?

«Сила нашей команды – это коллектив, в котором есть индивидуально очень сильные игроки высочайшего уровня, выступающие в больших клубах. Раньше, как вы, наверное, знаете, в сборной Марокко было много конфликтов. Все помнят, как в сборную не вызывался Зиеш, да и среди тех, кто приезжал, зачастую были не лучшие отношения. Валид Реграги пришёл всего несколько месяцев назад и очень быстро сумел наладить обстановку в коллективе. Он постоянно работал над дисциплиной, и это сплотило игроков. Реграги уделял очень много времени мотивации. Многие не ожидали, что сборная Марокко выйдет в полуфинал, но в команде все верили в свою победу в каждом матче, так их настроил главный тренер. На чемпионате мира нет команды сплочённей, чем сборная Марокко».

Вы же работали с ним, верно?

«Реграги мой друг, он был моим тренером, когда я выступал за «ФЮС Рабат». Реграги из тех, кто очень хорошо общается с игроками, в том числе и с теми, кто не играет много. Он умеет проникать в голову каждого и точно знает, что ему нужно сказать. Когда он тренировал «ФЮС Рабат», мы всегда выходили на матч на предельной мотивации. Он классный тактик, грамотно выстраивает команду, но больше меня удивили футболисты, которые преуспели на этом турнире. Я не говорю о звёздах, вроде Буну, Зиеша и Хакими. Речь об Амрабате, Унахи и Эн-Нессири. Эти игроки на клубном уровне в этом сезоне выступали не очень хорошо, а в сборной были великолепны. Это говорит о менталитете и жажде победы, сборная Марокко не тушевалась ни перед кем, какой бы сильной команда не была».

Команде по силам занять третье место?

«Если честно, я думал, что мы победим сборную Франции со счётом 2-1, но нам немного не хватило опыта и удачи, чтобы отыграться. Теперь команда будет стремиться завоевать бронзу. Очень беспокоит то, что у нас много травм. Я даже не представляю, кто будет играть против Хорватии. Очень многие играли против Франции на уколах. Но кто бы не вышел на поле, я уверен, сборная Марокко будет сражаться и сумеет завоевать бронзовые медали».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Марокко Браим эль-Бахри
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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