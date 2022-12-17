Модрич и Перишич сыграли в стартовом составе сборной Хорватии во всех 17 матчах на последних трех ЧМ

Сборная Хорватии завоевала бронзовые медали ЧМ-2022, обыграв в очном противостоянии команду Марокко со счетом 2:1.

Голами в поединке отметились Йошко Гвардиол, Мислав Оршич и Ашраф Дари.

Полузащитники команды Златко Далича Лука Модрич и Иван Перишич сыграли в стартовом составе во всех 17 матчах сборной Хорватии на последних трех ЧМ (2014, 2018 и 2022).

Отметим, что только Лионель Месси провел такое количество матчей в основе на последних трех ЧМ.

В финальном же матче на мировом первенстве в Катаре сыграют аргентинцы и французы. Стартовой свисток в этом поединке прозвучит 18 декабря в 18:00 по московскому времени.