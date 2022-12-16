Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Альтов – о ЧМ-2022: «Это как для меломана послушать в филармонии выдающегося исполнителя»

16 Декабря 2022 • 16:17 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
1 2.47 X 3.40 2 3.05
17.12 18:00

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Семён Альтов прокомментировал проходящий в Катаре чемпионат мира.

Альтов считает, что в силу разного рода причин данное соревнование можно назвать в какой-то мере отстранённым, однако пропустить такое значимое для всего мира событие не представляется возможным.

«Это как для меломана послушать в филармонии выдающегося исполнителя. То же самое и здесь, потому что периодически мы видели на этом чемпионате фантастические и виртуозные игры», - приводит слова Альтова «Матч ТВ».

Финал катарского соревнования состоится 18 декабря в 18:00, между собой сыграют сборные Аргентины и Франции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чм-2022 Семён Альтов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ХОРВАТИЯ МАРОККО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.12.22 в 18:00
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
2.45 3.35 3.10
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 16 Декабря
16:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Червиченко: «Марокканцы выиграют матч за бронзу»
16:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кафанов высказался о призе «Золотая перчатка» ЧМ-2022
16:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кавазашвили высказался по поводу матчей за третье место на чемпионатах мира
16:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ковачич: «Мы истощены, но нам это нравится»
16:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Альтов: «Месси — это Микеланджело мяча» 3
16:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Рома» не хочет делить Моуринью со сборной Португалии
16:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Альтов – о ЧМ-2022: «Нет такого боления, как за наших, если бы они там были»
16:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Альтов – о ЧМ-2022: «Это как для меломана послушать в филармонии выдающегося исполнителя»
16:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Аякс» может вернуться за Зиешем, но игрока также хочет клуб из АПЛ
16:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Реграги: «Когда есть судейские ошибки, хорошо бы сообщать о них» 1
16:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Самедов: «Вполне Марокко может забрать третье место у Хорватии»
15:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чалоба: «Надеюсь, по возвращению в «Челси» Зиеш продолжит показывать ту же форму, что и на мундиале»
15:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Реграги – об игре со сборной Хорватии: «В этот матч трудно празднично играть»
15:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Трушечкин сравнил работу в финале ЧМ и на матче Второй лиги
15:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Варан и Конате рискуют пропустить финал чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем