Альтов – о ЧМ-2022: «Это как для меломана послушать в филармонии выдающегося исполнителя»

Заслуженный деятель искусств Российской Федерации Семён Альтов прокомментировал проходящий в Катаре чемпионат мира.

Альтов считает, что в силу разного рода причин данное соревнование можно назвать в какой-то мере отстранённым, однако пропустить такое значимое для всего мира событие не представляется возможным.

«Это как для меломана послушать в филармонии выдающегося исполнителя. То же самое и здесь, потому что периодически мы видели на этом чемпионате фантастические и виртуозные игры», - приводит слова Альтова «Матч ТВ».

Финал катарского соревнования состоится 18 декабря в 18:00, между собой сыграют сборные Аргентины и Франции.