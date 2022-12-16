Канчельскис — об игре за 3-е место на ЧМ: «Всегда обязательно проводить этот матч»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о том, стоит ли проводить матч за третье место на чемпионате мира. Стоит отметить, что матч за бронзовые медали не проводится на чемпионате Европы.

«А как выявить, какая сборная займет третье место, а какая четвертое? Одни будут говорить, что мы заняли третье место, и другие тоже будут так говорить. Всегда обязательно проводить этот матч», — заявил Канчельскис «Чемпионату».

Напомним, сборная Хорватии проиграла в полуфинале турнира Аргентине со счетом 0:3, а марокканцы уступили Франции (0:2). Хорватия разыграет бронзовые медали с Марокко завтра, 17 декабря, начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.