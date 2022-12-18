Петржела: «Марокканцев мне не жалко»

Бывший наставник «сине-бело-голубых» Властимил Петржела поделился мыслями о матче за третье место на чемпионате мира в Катаре. В субботней вечерней игре встречались сборные Хорватии и Марокко, победу со счётом 2:1 одержала команда из маленькой балканской страны.

«Это огромный успех для сборной Хорватии, ведь они заслужили это. А марокканцев мне не жалко, они тоже отлично сыграли на чемпионате мира и смогли многих удивить на турнире», - цитирует Петржелу РБ-Спорт.

Как добавил специалист, финишировать третьими после успеха в России четырёхлетней давности – это огромный успех для хорватов. Тогда подопечные Златко Далича взяли серебряные медали турнира.

Чемпионат мира в Катаре подошёл к своему завершению. Уже сегодня, 18 декабря в финальном матче турнира встретятся две сильнейшие сборные мундиаля – команды Франции и Аргентины. Не пропустите старт в 18:00, текстовую трансляцию проведёт портал Liveresult.ru.