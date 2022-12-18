Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Петржела: «Марокканцев мне не жалко»

18 Декабря 2022 • 01:21 Комментировать
Хорватия
2:1
Марокко
окончен

Бывший наставник «сине-бело-голубых» Властимил Петржела поделился мыслями о матче за третье место на чемпионате мира в Катаре. В субботней вечерней игре встречались сборные Хорватии и Марокко, победу со счётом 2:1 одержала команда из маленькой балканской страны.

«Это огромный успех для сборной Хорватии, ведь они заслужили это. А марокканцев мне не жалко, они тоже отлично сыграли на чемпионате мира и смогли многих удивить на турнире», - цитирует Петржелу РБ-Спорт.

Как добавил специалист, финишировать третьими после успеха в России четырёхлетней давности – это огромный успех для хорватов. Тогда подопечные Златко Далича взяли серебряные медали турнира.

Чемпионат мира в Катаре подошёл к своему завершению. Уже сегодня, 18 декабря в финальном матче турнира встретятся две сильнейшие сборные мундиаля – команды Франции и Аргентины. Не пропустите старт в 18:00, текстовую трансляцию проведёт портал Liveresult.ru.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Властимил Петржела Сборная Марокко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
18.12.22 в 18:00
Аргентина Аргентина
Франция Франция
2.80 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Декабря
02:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Моуринью готов возглавить сборную Португалии слухи
01:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зеедорф оценил силу сборных Аргентины и Франции
01:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дешам: «Игроки сборной Аргентины любят агрессивный футбол»
01:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лаутаро Мартинес – о финале: «Участие в таком матче – мечта 47 миллионов аргентинцев»
01:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Зеедорф – об игре Гризманна на ЧМ-2022: «Он всегда был таким»
01:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Петржела: «Марокканцев мне не жалко»
01:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Далич: «Модрич с нами надолго»
00:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гвардиол заявил, что будет счастлив и без награды лучшему молодому игроку ЧМ
00:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кассано – о финале ЧМ-2022: «Франция сильнее по составу, но у Аргентины есть лучший в мире»
00:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игроки сборной Аргентины планируют сделать татуировки в случае победы на ЧМ
00:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кучаев не удивлён, что хорваты взяли бронзу чемпионата мира
00:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аргентина сыграет против Франции по схеме с тремя центральными защитниками слухи
00:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тарханов: «Хорваты, конечно, превзошли своих сегодняшних соперников»
00:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой: «Обидно, что Марокко осталось без медалей после такого перформанса»
17 Декабря
23:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Саутгейт окончательно решил остаться в сборной Англии 2
Все новости
Рекомендуем