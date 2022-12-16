Червиченко: «Марокканцы выиграют матч за бронзу»

Бывший президент подмосковных «Химок» Андрей Червиченко прокомментировал грядущий поединок за третье место ЧМ-2022 между командами Хорватии и Марокко.

Футбольный деятель высказал мнение о том, что матчем с французской командой (0:2) марокканский коллектив продемонстрировал свою силу, и показал, что является лучше хорватской сборной.

Червиченко признался, что ему в некоторые моменты игры казался возможным ничейный счёт в этом матче.

«У них ярче игроки, и они не играют так уныло и совершенно бескрасочно, как Хорватия. Думаю, марокканцы выиграют матч за бронзу», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».