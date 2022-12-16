Хомуха считает, что матч за бронзовые медали на ЧМ не стоит убирать

Главный тренер «Калуги» Дмитрий Хомуха поделился мнением о проведении на чемпионате мира матча за третье место. Отметим, что на чемпионате Европы данный матч не проводится, а бронзовые медали вручаются командам, которые проиграли в полуфинале.

«Раз матч за 3-е место проводят, значит, для этого есть необходимые основания. Это призовое место, а не то, что полуфиналист. Такой результат более престижен», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

По мнению специалиста, более престижно, когда команда завоевывает медаль, а не просто так ее получает.

В матче за третье место сойдутся сборные Хорватии и Марокко, игра пройдет завтра, 17 декабря, начало встречи запланировано на 18:00 по мск.