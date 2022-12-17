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Кучаев: Ливакович — лучший вратарь ЧМ, а Модрич — лучший полузащитник мира

17 Декабря 2022 • 16:28 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
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Через 0 ч. 30 мин.

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о голкипере сборной Хорватии Доминике Ливаковиче.

«Я думаю, можно назвать Ливаковича лучшим голкипером на турнире. Потому что он для хорватов вытащил возможность быть в четверке. На групповом этапе он не так ярко играл, но в плей-офф был лучшим вратарем», — приводит слова Кучаева Metaratings.

Хавбек отметил, что его не удивил выход хорватов в полуфинал мундиаля, ведь у них очень хорошая команда, а Лука Модрич является лучшим полузащитником мира.

Напомним, сборная Хорватии проиграла в 1/2 финала Аргентине со счетом 0:3. В матче за третье место хорваты сыграют с Марокко (17 декабря в 18:00 по мск).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ЦСКА Москва Сборная Хорватии Лука Модрич Динамо Загреб Доминик Ливакович Константин Кучаев
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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