Кучаев: Ливакович — лучший вратарь ЧМ, а Модрич — лучший полузащитник мира

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев высказался о голкипере сборной Хорватии Доминике Ливаковиче.

«Я думаю, можно назвать Ливаковича лучшим голкипером на турнире. Потому что он для хорватов вытащил возможность быть в четверке. На групповом этапе он не так ярко играл, но в плей-офф был лучшим вратарем», — приводит слова Кучаева Metaratings.

Хавбек отметил, что его не удивил выход хорватов в полуфинал мундиаля, ведь у них очень хорошая команда, а Лука Модрич является лучшим полузащитником мира.

Напомним, сборная Хорватии проиграла в 1/2 финала Аргентине со счетом 0:3. В матче за третье место хорваты сыграют с Марокко (17 декабря в 18:00 по мск).