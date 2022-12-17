Канчельскис назвал победу Хорватии над Марокко абсолютно заслуженной

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис поделился свежими впечатлениями от матча за третье место на мундиале в Катаре. В вечерней игре сборная Хорватии обыграла сборную Марокко – 2:1.

«Хорватия сегодня была гораздо лучше на поле. Это заслуженная победа. Они изначально были фаворитами, закономерный результат», - цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он добавил, что африканцы на этом мундиале превзошли свои возможности. В матче за бронзовые медали хорватам помог опыт, которого у игроков «шашечных» предостаточно. А марокканцам не хватило игроков и сил, чтобы пройти всю дистанцию катарского турнира.

На текущем мировом первенстве остался лишь один матч. 18 декабря в 18:00 за главный титул поспорят французы и аргентинцы. Текстовую трансляцию самых сочных моментов финала проведёт портал Liveresult.ru.