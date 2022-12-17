Лам: «Заметно, что футбол в Марокко — национальный вид спорта»

Экс-защитник мюнхенской «Баварии» Филипп Лам прокомментировал итоги мирового первенства в Катаре для команды Марокко.

«Марокканская сборная дала своим болельщикам повод носить себя на руках. Заметно, что футбол для них — это национальный вид спорта. Их команда — самая дисциплинированная на турнире, идеально распоряжающаяся своими ресурсами. Игра сборной Марокко основана на хорошей тренерской работе Валида Реграги», — передает слова Лама The Guardian.

Напомним, что марокканская сборная заняла четвертое место на турнире, проиграв Хорватии в поединке за бронзовые медали со счетом 1:2.