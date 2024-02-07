​Чемпионскую футболку Эмилиано Мартинеса продали с аукциона за 100 миллионов аргентинских песо

В Аргентине все не спадает бум, начавшийся еще в конце 2022 года в связи с победой сборной страны в чемпионате мира. Одним из главных героев аргентинской сборной стал голкипер Эмилиано Мартинес - ситуация достаточно нетривиальная, ввиду того, что вратари обычно не являлись самой сильной стороной сборной Аргентины.

В родном городке Мартинеса, Коста Галана ди Мар дел Плата, высоко чтут его подвиги - настолько, что его чемпионская футболка была продана с аукциона за 100 миллионов песо. Это примерно 100 тысяч евро. Покупателем выступил известный местный бизнесмен по имени Марсело Гонсалес, а деньги были перечислены на благотворительные цели.