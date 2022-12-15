Мостовой считает, что никто из сборной Марокко не перейдёт в «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном усилении «красно-белых» игроками сборной Марокко.

«Вариант, что «Спартак» усилится кем-то из игроков сборной Марокко, — невозможен. К нам никто не едет и не поедет. За исключением каких-то агентских дел», — приводит слова Мостового Metaratings. Эксперт отметил, что многие марокканские футболисты выступают в хороших европейских клубах.

Сборная Марокко проиграла в полуфинале чемпионата мира Франции со счетом 0:2. В матче за третье место африканская сборная встретится с Хорватией, игра пройдет 17 декабря в 18:00 по мск.