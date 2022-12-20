Амрабат: «Уже думаю о ЧМ-2026»

Полузащитник сборной Марокко Софьян Амрабат подвёл итоги завершившегося чемпионата мира.

26-летний хавбек «Фиорентины» стал для многих одним из главных открытий турнира, а его игра позволила марокканцам сенсационно добраться до полуфинала.

«Я мечтал об игре на чемпионате мира с самого детства, и мне довелось испытать это уже дважды, чем я очень горжусь. Я уже думаю о мундиале 2026 года, на котором тоже мечтаю сыграть. Пусть завершившийся турнир станет отправной точкой для марокканского, африканского и арабского футбола. Мы завоевали сердца, поместили Африку на футбольную карту», – написал в социальных сетях Амрабат на следующий день после финала, в котором Аргентина взяла верх над Францией.