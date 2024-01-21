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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Сборная Аргентины передала в музей ФИФА нарисованные тактические схемы с ЧМ-2022

21 Января 2024 • 05:56 Комментировать

Сборная Аргентины в третий раз в своей истории выиграла чемпионат мира,  это случилось в конце 2022 года в Катаре. А потому страна до сих пор переживает культ победы, и все, что имеет к нему отношение, пользуется все большим и большим спросом.

Сейчас, в частности, речь идет о листках с тактическими схемами, которые использовал главный тренер сборной Лионель Скалони во время триумфального для его команды турнира. Они переданы в музей ФИФА, в частности, схемы, которые были нарисованы в преддверии матча со сборной Франции - финального на том Мундиале.

Музей ФИФА расположен в швейцарском Цюрихе, вход в него стоит примерно 30 евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони
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