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Масалитин: «Если в матче за третье место победит африканская команда, это даст стимул для развития футбола в Африке» эксклюзив

17 Декабря 2022 • 11:27 Комментировать
Хорватия
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Марокко
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Через 5 ч. 5 мин.

Футбольный эксперт Валерий Масалитин в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча за третье место, в котором сыграют Хорватия и Марокко.

- Какие у вас предпочтения в матче за третье место?

- Буду болеть за Марокко. Команда понравилась на этом чемпионате. Может, у них нет атакующей игры, но это команда неуступчивая, с характером. Все-таки хочется положительных эмоций.

- Бронзовые медали более принципиальны для Марокко или Хорватии?

- Понятно, что у Хорватии поколение на исходе. На нашем чемпионате они получили медали и здесь хотят их завоевать. Поколение добилось наивысшего своего результата. Но для развития футбола будет лучше, если медали возьмут марокканцы. Если победит африканская команда, это даст дополнительный стимул для развития футбола в Африке.

- Как могли бы оценить выступление хорватов на турнире? Что понравилось, что не позволило выйти в финал?

- Конечно, они прыгнули выше головы. Команда возрастная, прошла свой пик. Они собрались в нужный момент. Без удачи, конечно, не обошлось, как в игре со сборной Бразилии. Но без этого никуда. Они добились положительного для себя результата. Если завоюют бронзу, вообще будет хорошо.

- Почему они не прошли в финал? Хорваты развалились в матче с Аргентиной после пропущенного мяча.

- У них был план на матч, и он не сработал, потому что они быстро пропустили два мяча. Хорваты рассчитывали на оборону, а Аргентина отдала мяч и не стала взламывать оборону, а ловила на контратаках. Два раза удалось поймать, и отыгрываться было тяжело. Пришлось раскрываться. А это другая тактика, дополнительные силы. Она не сработала, и во втором тайме хорваты пропустили еще один мяч. А если бы они довели дело до серии пенальти, варианты были бы.

- Вы согласны, что Хорватия выехала на опыте лидеров, игре вратаря Ливаковича и на удаче? У нее нет особой изюминки и какого-то запоминающегося стиля, которым обладает Марокко.

- У Аргентины то же самое. У нее нет игры. Если Месси убрать, они не вышли бы из группы. Хотя появился Альварес, который забивает и помогает тем самым Месси. А у Хорватии в двух чемпионатах есть выход в финал и полуфинал. На чем-то это основано. Естественно, есть опыт, команда сыграна, знает свои лучшие стороны.

- Марокко всех удивило на этом турнире. Чем вам запомнилась эта сборная?

- Они играют в свой футбол. Выбрали неуступчивую тактику. Команда обученная, техничная, знает свои маневры, хорошо исполняет стандарты. Она приятно удивила. Плюс вратарь. До полуфинала они вообще не пропускали. Оборона у них хорошо выстроена. Марокканцы терпели, ловили на контратаках.

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- Как вам такой стиль игры, при котором сборная сидит в обороне и ловит соперника на контратаках?

- Это сильная сторона команды. У нее очень хорошие фланговые футболисты. Для них выбран правильный стиль: они могут терпеть и ловить на контратаках. Если бы они играли всю игру в атаке, может, их не хватило бы, и они не вышли бы из группы. А так у них свой стиль, который приносит результат. Команда в него поверила. Зачем от этого отказываться?

- У хорватов было на день больше на восстановление. Это значимый фактор?

- Очень важный. Восстановление может сказаться. Но я думаю, сегодня обе сборные достанут все силы.

Елена Григорьевская

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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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