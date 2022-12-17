Перишич участвовал в 11 голах своей команды на последних трёх чемпионатах мира

Полузащитник и один из лидеров сборной Хорватии Иван Перишич поучаствовал в 11 голах своей команды на последних трёх чемпионатах мира. У Перишича в Бразилии, России и Катаре набралось шесть голов и пять ассистов.

Выше него по такому показателю только лидер сборной Аргентины Лионель Месси. У него 10 голов и шесть передач на трех чемпионатах мира последних лет.

Столько же голевых действий, как и у Перишича (11) – у форварда «пентакампеоне» Неймара, французского нападающего Килиана Мбаппе и капитана сборной Англии Гарри Кейна.

Сейчас Перишич и его балканская команда сражаются со сборной Марокко за бронзу катарского мундиаля. На табло ничья – 1:1. Текстовую трансляцию самых интересных моментов встречи проводит портал Liveresult.ru.