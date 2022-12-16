Казанский рассказал, кто победит в матче Хорватия - Марокко

Известный телекомментатор Денис Казанский поделился мнением о поединке за третье место на чемпионате мира – 2022. В этом матче встретятся сборные Хорватии и Марокко.

«Хорватия - Марокко - 1:2. Фаворитами в борьбе за бронзу вижу марокканцев. На их стороне эмоциональный заряд и ощущение незавершенного дела - после поражения в полуфинале», - цитирует Казанского издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в ½ финала сборная Марокко уступила Франции со счетом 0:2, а Хорватия крупно проиграла Аргентине – 0:3.

Матч за третье место состоится в субботу, 17 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.