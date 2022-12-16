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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Казанский рассказал, кто победит в матче Хорватия - Марокко

16 Декабря 2022 • 08:18 Комментировать
Хорватия
...
Марокко
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17.12 18:00

Известный телекомментатор Денис Казанский поделился мнением о поединке за третье место на чемпионате мира – 2022. В этом матче встретятся сборные Хорватии и Марокко.

«Хорватия - Марокко - 1:2. Фаворитами в борьбе за бронзу вижу марокканцев. На их стороне эмоциональный заряд и ощущение незавершенного дела - после поражения в полуфинале», - цитирует Казанского издание «Спорт-экспресс».

Напомним, что в ½ финала сборная Марокко уступила Франции со счетом 0:2, а Хорватия крупно проиграла Аргентине – 0:3.

Матч за третье место состоится в субботу, 17 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Сборная Марокко Денис Казанский
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ХОРВАТИЯ МАРОККО
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