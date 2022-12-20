Баринов — о сборной Хорватии: «Серебро, бронза – большое достижение»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Дмитрий Баринов высказался о достижениях национальной команды Хорватии.

Напомним, на чемпионате мира-2022 балканская сборная сумела занять третье место, а четыре года назад, на мундиале в России, подопечным Златко Далича удалось добраться до финального матча, где они уступили Франции (2:4).

Баринов отметил, что уже успел поздравить с этим достижением своего бывшего одноклубника Ведрана Чорлуку, который в настоящий момент работает тренером в сборной Хорватии.

«Они молодцы. Серебро, бронза – большое достижение. Поздравил Чарли с медалью, он поблагодарил в ответ», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».